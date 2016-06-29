Лондон, 29 июня, 2016, 15:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил 29 июня, что Соединенное Королевство ждут сложные времена, после того как страна проголосовала за выход из состава ЕС, несмотря на это правительство не должно оставлять свою налоговую политику, сообщает Reuters.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

«Я нисколько не сомневаюсь в том, что это будут сложные с экономической точки зрения времена», — отметил глава правительства в парламенте.

«И если мы столкнемся с этими экономическими трудностями, одним из тех способов, с помощью которого мы должны будем реагировать, является то, что мы должны гарантировать, что бюджетные средства и экономика останутся устойчивыми… поэтому я не думаю, что будет правильно приостанавливать текущую фискальную политику», — добавил он.

Тем самым глава правительства отверг призыв лидера оппозиции Джереми Корбина, который выступал за увеличение инвестиций в государственный сектор.

В соответствии с налоговым уставом страны, Минфин должен добиться профицита бюджета к концу 2019/20 финансового года. Также в рамках принимаемых мер планируется сократить долг государства.