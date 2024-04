Москва, 29 июня, 2016, 15:10 — ИА Регнум. Российская компания «Яндекс» презентовала сервис «Яндекс.Аудитории», открывающий новые возможности для рекламы. Об этом было объявлено на конференции Yet another conference on marketing 2016.

Благодаря новому сервису в интернете могут быть созданы целевые аудиторные сегменты, которым можно будет показывать актуальную для них рекламу. Отмечается, что для создания «Яндекс.Аудитории» были использованы возможности искусственного интеллекта.

Рекламодатель сможет воспользоваться новым сервисом «Яндекса», загрузив адреса электронной почты, номера телефонов и ID мобильников людей из состава целевой аудитории. Группа должна состоять как минимум из тысячи человек.