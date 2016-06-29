Ростов-на-Дону, 29 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. 28 июня в Дубовском районе Ростовской области прошли общественные слушания по предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока № 4 Ростовской АЭС. Как сообщает управление информации и общественных связей Ростовской АЭС, участие в слушаниях приняли проектировщики и специалисты в области эксплуатации АЭС, представители АО «Концерн Росэнергоатом», государственных и независимых экологических организаций, правительства Ростовской области, администрации района и поселений, здравоохранения и общественных организаций, а также жители Дубовского района, на территории которого расположена Ростовская АЭС — всего 280 человек. С докладами и сообщениями по теме слушаний выступили более 20 человек.

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«Для атомщиков главный приоритет в работе — безопасность, — заявил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов. — И Ростовская АЭС по этому показателю четыре раза признавалась лучшей в России. Энергоблок №4 — это проект «В-320», в котором сконцентрированы все лучшие отечественные инженерные решения. В этом блоке предусмотрены 4 барьера безопасности и 5 уровней глубокоэшелонированной защиты. Не случайно за рубежом проявляют такой интерес к строительству АЭС данного проекта».

По данным отдела радиационной безопасности Ростовской АЭС, который осуществляет радиационный контроль окружающей среды в районе размещения предприятия, за период наблюдений с 2007 по 2016 гг. уровень содержания радионуклидов в приземном слое воздуха в районе размещения атомной станции находился ниже минимально детектируемой активности. Влияния Ростовской АЭС на удельную активность радионуклидов в приземном слое атмосферного воздуха и в атмосферных выпадениях, полевой растительности, а также в овощах, фруктах, мясе, рыбе и молоке, отобранных в качестве проб в районе размещения АЭС, не выявлено.

Эти данные подтвердил и руководитель межрегионального управления Федерального медико-биологического агентства №5 Игорь Шумский. «Работа энергоблоков Ростовской АЭС не влияет на состояние окружающей среды, и не ведёт к увеличению значений радиационного фона в зоне наблюдения АЭС, — отметил он. — Исследования, проведённые МУ ФМБА России, и ежедневный мониторинг свидетельствуют о том, что этот показатель остаётся прежним — до пуска атомной станции, с момента пуска первого, а затем и второго, и третьего энергоблоков, уровень природного радиационного фона не изменился».

Необходимость ввода в эксплуатацию энергоблока №4 Ростовской АЭС и увеличения атомной генерации на Юге России обусловлена энергодефицитом, который сохраняется в регионе и имеет тенденции к росту. Юг России, в том числе и полуостров Крым, динамично развиваются, и обеспечить растущие потребности в энергоресурсах способна только атомная энергетика.

Проектировщики и специалисты в области эксплуатации Ростовской АЭС, представители концерна «Росэнергоатом» ответили на все вопросы участников общественных слушаний. С предварительными материалами ОВОС все желающие смогут ознакомиться ещё в течение одного месяца — до 1 августа включительно.