Ижевск, 29 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. В Ижевске энергетики продолжают ограничивать потребление электроэнергии на ночных улицах в связи с ростом задолженности. Общая сумма долга муниципального казенного предприятия «Горсвет» составляет более 13,3 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Удмуртского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

binhob Ночь. Улица. Фонарь

С 29 июня текущего года погаснут фонари на улицах Союзная и Молодежная. С начала июня не освещаются улицы Ленина, Наговицына и Пушкинская, монумент Дружбы народов и Центральная площадь. По словам директора по продажам энергосбытовой компании Константина Дзюина, предприятие «Горсвет» не выполняет условия договора энергоснабжения.

«Наши действия в таких случаях четко регламентируются законодательством. При нарушениях сроков оплаты мы имеем право вводить ограничения энергоснабжения, предварительно уведомив потребителя и предупредив его о последствиях», — пояснил представитель энергетиков.

О предпринимаемых мерах также сообщается в администрацию Ижевска, МЧС и прокуратуру.

В пресс-службе отмечают, что следующая контрольная дата — 18 июля. «Если и к этому времени не придет оплата, то в темноту погрузятся другие улицы и объекты Ижевска», — предупреждает филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Ижевска Юрий Тюрин объяснял отсутствие освещения на центральных улицах режимом жесткой экономии.

«У нас введен сейчас режим жесткой экономии. У нас есть ограничения по свету с часу ночи до пяти утра», — сказал Тюрин. Однако он добавил, что в рамках последней сессии Гордумы столицы Удмуртии внесены изменения в бюджет, которые в том числе учитывают расходы на освещение улиц. «Сегодня мы их увеличили, и будем освещать», — обещал глава города.

По его словам, в Дорожный фонд за счет целевого кредита дополнительно поступит 52 млн рублей, что позволит спокойно дожить до конца года. Часть этих средств планировали направить на освещение улиц.