Москва, 29 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Одним из самых ярких и громких открытых мероприятий Москвы летом 2016 года обещает стать грядущий фестиваль Park Live, который пройдёт на стадионе «Открытие Арена» 9 и 10 июля. Хедлайнерами фестиваля станут калифорнийские фанк-рокеры Red Hot Chili Peppers и «королева меланхолии» Лана Дель Рей.

http://parklivefest.ru/ Зрители фестиваля Park Live 2015.

«Все меняется, мир не стоит на месте. Меняется Park Live, меняются его поклонники. Мы изменили площадку, мы изменили формат, но… Мы не можем и не хотим менять Вас и Музыку, которой мы все преданны! У Park Live появилось много поклонников, которые летом 2016 года вновь готовы приехать в Москву, чтобы побывать на главном событии лета», — отмечают организаторы фестиваля.

Хедлайнеры 9 июля — Red Hot Chili Peppers — это 7 премий Грэмми, 85 миллионов проданных копий альбомов, вершины чартов от MTV и Billboard до пиратских трекеров. Это бесперебойные ротации, полные стадионы, саундтреки, телешоу, культовые видеоклипы, череда награждений, гастролей и студийных записей.

«Как-то Фли сказал: «Быть членом группы Red Hot Chili Peppers — значит быть свободным: ты не связан в выборе стиля, тебе никто не навязывает своего мировоззрения, своих категорий. Это твой образ жизни, который выражается и в том, как ты смотришь, и в том, как ты разговариваешь и как ты себя ведешь». Именно эту мысль мы и решили сделать девизом Park Live 2016», — заявили организаторы.

Перед Red Hot Chili Peppers на сцене стадиона «Открытие Арена» выступит один из лучших российских коллективов Сплин. «И это уже не просто рок, это свой собственный стиль, это поэзия. Они движутся вперед, выпускают новые альбомы, тем самым раскрывая новые грани творчества». Также на фестивале выступят дуэт The Kills, состоящий из американской вокалистки Элисон Моссхарт и британского гитариста Джейми Хинса, и Nothing But Thieves, которых называют продолжателями дела MUSE, Radiohead и Kasabian.

Хедлайнером второго дня Park Live станет икона стиля и грации, поп-дива современности — Лана Дель Рей. Женственный нежный образ, необыкновенный голос и талант сделали её настоящей сенсацией в мире музыки. Королева голливудского шика, поющая голосом из прошлого, исполнит композиции из вышедшего осенью альбома Honeymoon.

Two Door Cinema Club всего за три года успели завоевать всемирное признание. На данный момент они закончили запись своего третьего альбома. Единственное выступление в России — концерт 10 июля, непосредственно перед Ланой Дель Рей.

На сцене Park Live также появится новое лицо британского соула — John Newman, темпераментный вокалист, композитор и продюсер, продавший уже более миллиона пластинок в Англии. Откроет второй день фестиваля англичанин Майкл Дэвид Розенберг, более известный в музыкальных кругах как Passenger. Настоящую славу ему принесла песня «Let Her Go». Видео на эту песню набрало 1 миллиард просмотров на YouTube.

Фестиваль Park Live появился 4 года назад. За это время на фестивале выступили такие музыканты, как: Limp Bizkit, The Killers, Deftones, Die Antwoord, Paramore, Земфира, Мумий Тролль и многие другие. Выступление MUSE летом 2015 года стало самой настоящей музыкальной вехой в истории стадионных концертов Москвы.

9 июля

15:55 — Nothing But Thieves (UK)

17:25 — The Kills (UK/USA)

19:15 — Сплин (RUS)

21:15 — Red Hot Chili Peppers (USA)

10 июля

16:25 — John Newman (UK)

17:55 — Passenger (UK)

19:25 — Two Door Cinema Club (UK)

21:15 — Lana Del Rey (USA)