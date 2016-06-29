Москва, 29 июня, 2016, 15:04 — ИА Регнум. Необходимо создать государственный орган, систематизирующий работу в организации детского отдыха. Об этом 29 июня в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Цитата из к/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён». реж Элем Климов. 1964. СССР Дети — хозяева лагеря!

«Нужно, чтоб был какой-то ответственный государственный орган, который систематизирует эту работу и ставит окончательную точку в том, что можно что-то делать, а что-то нельзя. Я вас прошу с этим определиться. И второе — нет системы аккредитации, без этого тоже невозможно работать», — сказал Путин.

В свою очередь, вице-премьер Ольга Голодец попросила президента «поддержать наше ходатайство, чтобы представить тех детей, которые действительно спасали своих товарищей, к государственным наградам».

«Конечно, само собой разумеется», — отреагировал на это Путин.

Напомним, 18 июня в Карелии случилась трагедия: во время водного путешествия погибли 14 человек, приехавших на отдых в детский лагерь «Парк-Отель Сямозеро». Несовершеннолетние отправились в водное путешествие под руководством инструкторов, несмотря на неблагоприятный прогноз метеорологов, и попали в шторм. В сплаве принимали участие 47 детей, трое 19-летних и один 17-летний инструктор. Из-за волн и сильного ветра лодки с детьми опрокинулись, 14 несовершеннолетних утонули. Всем погибшим было 12−13 лет.