Москва, 29 июня, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Знаменитый обитатель Приморского сафари-парка козел Тимур погостит на ВДНХ после выписки из клиники, где он проходил лечение после травм, нанесенных ему тигром Амуром, сообщает 29 июня портал столичной мэрии.

safaripark25.ru Амур и Тимур

1 июля Тимура перевезут из Московской ветеринарной академии имени К.И. Скрябина на «Городскую ферму» ВДНХ. Там для него подготовлен просторный вольер, где он будет восстанавливаться после лечения и питаться по специально разработанному меню, пояснили в пресс-службе ВДНХ.

На ферме компанию Тимуру составят домашние животные: ослы, бараны, нубийские козы, индийские коровы зебу. Поклонники Тимура смогут увидеть его на экскурсиях и прогулках по территории комплекса, также козел станет героем и участником веселых вечеринок, конкурса на лучший портрет, мастер-классов и познавательных лекций.

Все посетители «Городской фермы» смогут познакомиться с Тимуром на протяжении первой недели июля. Работает ферма с 10:30 до 20:00 со вторника по пятницу и с 10:30 до 21:30 в выходные дни.