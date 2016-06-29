Киев, 29 июня, 2016, 15:25 — ИА Регнум. Банки вышли в прибыль

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Действующие на Украине банки, без учета неплатежеспособных, в мае впервые за последние 13 месяцев получили прибыль, сообщил Нацбанк страны.

По данным регулятора, общая сумма прибыли составила 2,1 млрд гривен. «Главным фактором формирования положительного финансового результата за отчетный месяц было существенное сокращение объемов отчислений в резервы — 1,3 млрд грн. в мае против 5,7 млрд грн. в апреле, при одновременном росте более чем вдвое процентных доходов по кредитам, предоставленным физическим лицам», — отмечается в сообщении.

Согласно отчету Нацбанка, за май убытки получили 32 банка на общую сумму 1,3 млрд грн., доходы — 74 банка на общую сумму 3,4 млрд грн.

При этом совокупный сальдированный убыток действующих банков Украины за пять месяцев 2016 года сократился в 2,6 раза по сравнению с соответствующим периодом 2015 года и составил 9,2 млрд грн., для сравнения — убыток за пять месяцев 2015 года был 23,8 млрд грн.

Ранее сообщалось, что суммарный убыток работающих банков Украины, без учета неплатежеспособных, к 1 мая 2016 года составил 11,5 млрд грн., и это на 16,6% ниже показателя на 1 мая прошлого года.

Несмотря на последние данные, глобально в Нацбанке ожидают, что банковский сектор будет оставаться убыточным в течение 2016 года из-за существенных отчислений в резервы на покрытие убытков от кредитных операций, а восстановление стабильной прибыльной деятельности банковского сектора ожидается не ранее, чем в 2017 году

Убыток Фонда гарантирования вкладов за год вырос в 70 раз

Как заявила глава украинского Нацбанка Валерия Гонтарева, по подсчетам ведомства, потенциальные потери клиентов банков, которые с 2014 года были выведены с рынка, составляют 111 млрд гривен. Из них 59 млрд гривен — это потери по не гарантированным Фондом гарантирования вкладам и еще 52 миллиарда гривен потеряли субъекты хозяйствования.

«Единственный источник возврата их средств — это продажа активов неплатежеспособных банков. И шансы вкладчиков обанкротившихся банков на возврат средств увеличивает более прозрачная и эффективная продажа активов этих банков. Мы намерены с 1 июля также провести совещание с Исполнительной службой и Министерством юстиции — то, что делает исполнительная служба сейчас на рынке продажи залогового имущества не выдерживает никакой критики. Поэтому мы положим конец и этому», — подчеркнула Гонтарева. По ее словам, НБУ планирует до конца 2016 года реализовать активы выведенных с рынка банков на 12 млрд гривен.

Глава регулятора отметила, что задолженность неплатежеспособных банков перед НБУ по кредитам рефинансирования составляет 53 млрд гривен — в связи с чем Нацбанк как кредитор также заинтересован максимально эффективно продать имущество этих банков.

При этом 23 июня была обнародована информация, что убыток Фонда гарантирования вкладов физических лиц по итогам 2015 года составил 66,639 млрд грн. — это в 70 раз больше убытка по итогам 2014 года в размере 951,251 млн грн. Фонд напомнил, что в 2015 году осуществлял выплату возмещений вкладчикам банков, которые были ликвидированы в предыдущие годы и в течение 2015 года. Общая сумма, которая была выплачена за счет средств Фонда в течение 2015 года, составила 22,7 млрд грн., общая сумма выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам неплатежеспособных банков за счет целевого займа Фонда в 2015 году составила 26,6 млрд грн.

Ставки

Средняя ставка на Украине по гривневым депозитам на 12 месяцев по состоянию на 29 июня составляла 19,25%, в долларах — 6,15%, евро — 5,33%. Данный индекс вычисляется Национальным банком Украины совместно с агентством Thomson Reuters.

Репатриация дивидендов

В июне НБУ разрешил репатриацию дивидендов, начисленных иностранным инвесторам за 2014−2015 гг., процесс постепенно набирает силу.

Согласно распоряжению регулятора, решение принято с целью улучшения инвестиционного климата. Вместе с тем, Нацбанк установил и предельную сумму дивидендов, которая разрешена для возврата за границу.

«В течение календарного месяца лицо может вернуть за границу дивиденды только в рамках общей суммы, не превышающей большего из двух следующих предельных значений — 1 млн долл. (в эквиваленте) или 10% от общего объема дивидендов, подлежащих/не подлежащих возврату за границу таким лицом. Если эти 10% составляют более 5 млн долл. (в эквиваленте), то максимальная сумма репатриации дивидендов в течение календарного месяца не может превышать 5 млн долл. (в эквиваленте)», — говорится в распоряжении.

Многие эксперты предсказывали, что такое решение серьезно может повлиять на курс гривны, ведь из страны таким образом уйдет $0,5−1,1 млрд. Однако заместитель главы НБУ Олег Чурий констатировал, что пока разрешение никак не отразилось на рынке.

«Компании только начали этот процесс, сейчас многие в процессе подготовки документов. На прошлой неделе мы видели первые компании, которые начали репатриацию дивидендов. Пока никакого влияния на валютный курс это не оказывает», — заявил Чурий.

Гонтарева же уточнила — предложенный механизм выплаты дивидендов заграницу предусматривает, что предложений на валютном рынке будет достаточно для удовлетворения этих потребностей. В этом контексте она заявила, что среднедневной объем предложения валюты на межбанковском валютном рынке вырос со 191 млн долл. в первом квартале до 231 млн долларов во втором квартале этого года, а благоприятная ситуация на внешних рынках «позволяет нарастить поступления экспортерам и улучшить ситуацию на валютных рынках».

В целом, Нацбанк надеется на репатриацию дивидендов в течение 10 месяцев без влияния на курс гривны.

Однако есть и другая информация. Как заявил на одной конференций директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, банки предоставили регулятору информацию по результатам опросов своих клиентов — и оказалось, что около 400 компаний на Украине заявили о намерении вывести дивиденды, причем, о намерении вывести максимально возможную сумму. Поскольку заявленные цифры оказалась выше ожиданий НБУ, реальные суммы перечислений, скорее всего, будут меньше запланированного.

«Дочерние» российские банки

Много шуму на Украине вызвало майское заявление главы ВТБ Андрея Костина, который сказал, что с большой вероятностью «ВТБ-Украина» будет продан, поскольку в Москве не видят никаких возможностей для его развития, а проблем в деятельности создается много по политическим соображениям. Однако уже в июне оказалось, что ВТБ передумал продавать украинскую «дочку» — такое заявление сделал зампред правления ВТБ Герберт Моос в интервью ТАСС.

Информацию об этом подтвердил и первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. «Там стала лучше экономика, и в целом все намного лучше. Мы в процессе, и мы никуда не торопимся», — сказал Соловьев.

Также Моос рассказал, что на конец 2013 года персонал «ВТБ-Украина» превышал 4000 человек, на конец 2014 года там работало 2600 человек, а на конец прошлого года этот показатель составлял всего 1300 сотрудников. «Конечно, мы поняли, что ситуация на Украине является долгосрочным явлением, поэтому практически весь убыток, который мы ожидали получить, мы зарезервировали в 2014 году», — заявил он.

Насколько можно судить, Сбербанк России также не собирается продавать бизнес на Украине. Как заявил заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов: «Мы даже не рассматриваем сейчас продажу, все хорошо… На повестке дня этот вопрос не стоит».

Интересно, что в Киеве такой оптимизм россиян не слишком разделают. В частности, заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова в интервью ЛІГА.net заявила, что российские банки на самом деле пытаются найти инвесторов для своих дочерних подразделений на Украине, и выход рано или поздно случится.

«Пока «дочки» банков не сообщали НБУ о конкретных предложениях инвесторов. Но я точно понимаю, что они пытаются найти инвесторов. Более того, есть инвесторы, которые в них заинтересованы. Рано или поздно это произойдет», — рассказала Рожкова.

Напомним, что в марте глава Национального банка Валерия Гонтарева публично заявила, что закрытие российских банков нанесет существенный вред как бизнесу, так и жителям страны.

«Те, кто призывают к каким-то активным действиям по отношению к российским банкам, они должны понимать, какое это будет иметь последствие для нашего населения и всего нашего бизнеса, следовательно, и для ВВП… В российских банках на Украине сегодня размещено частных вкладов на 70 миллиардов гривен, что составляет около четверти всей украинской банковской ликвидности», — сказала она.

Гонтарева тогда добавила, что российские банки ни разу не делали никаких действий, которые вызывали бы у Национального банка какие-либо вопросы.

«Что касается рекапитализации, то банки эти рекапитализировались одними из первых и выполняют все требования», — сообщила она.

«Банкопад»

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service изменило прогноз по банковской системе Украины до стабильного с негативного. Как говорится в отчете агентства, изменение прогноза отражает мнение о том, что экономика Украины начнет выходить из состояния глубокой рецессии в ближайшие 1−1,5 года, что позволит сдержать дальнейшее ухудшение качества активов банков страны.

Пока же на Украине продолжается т.н. «банкопад» — к списку банков, выведенных ранее с рынка, в последнее время добавились еще несколько — системный киевский банк «Хрещатик», крупный «Фидобанк», «Смартбанк», «Михайловский», «Классикбанк», введена временная администрация в «Евробанке».

Еще пять работающих украинских банков до 17 июня не смогли выполнить требования Национального банка по капитализации.

«Всего в увеличении капитала нуждались 22 банка. Однако пять из них по объективным причинам не выполнили требования по состоянию на 17 июня 2016 года. Эти банки продолжают работу с Национальным банком по урегулированию ситуации… 17 небольших финучреждений увеличили капитал до установленного законодательно минимума в 120 млн грн. С середины 2014 они совокупно увеличили капитал на 731 млн грн (включая согласованный, но еще не зарегистрированный уставный капитал). На сегодня есть следующие варианты решения проблемы — увеличение капитала, самоликвидация, объединение с другим игроком», — уточняет НБУ.

Эксперт в банковской отрасли Игорь Шевченко в эфире радиостанции «Голос Столицы» заявил, что по сравнению с «домайданным периодом» половины банков уже нет, и буквально в настоящий момент еще полтора десятка потенциально «на выходе».

«И только по одной статье — недостаточная капитализация финансовых учреждений. Что будет еще — непонятно, потому что инструментарий у регулятора достаточно широкий для того, чтобы и казнить и миловать», — заявил Шевченко.

Также он отметил, что на Украине остаются 5 или 6 банков с «непрозрачной структурой власти».

«Там возможны нюансы, потому что уровень капитализации необходимый — это достаточно прозрачная величина, а «непрозрачность…», — не математическая величина, к сожалению, не экономическая, всегда с небольшим налетом собственного мнения. Поэтому как решит департамент НБУ, который занимается этими вопросами, можно только догадываться… Потенциально два десятка финансовых учреждений банковских находится в зоне повышенного риска, назовем это так. Это не значит, что все из них будут ликвидированы, что-то с ними произойдет. А механизм слияния, который НБУ предлагал для банков, он не то, что не существует, но в том формате он, к сожалению, не жизнеспособен», — заявил эксперт.