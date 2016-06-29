Трем районам Подмосковья грозит экологическая катастрофа
Красногорск, 29 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. С начала 2016 года наибольшее число экологических нарушений зафиксировало в Ногинском, Солнечногорском и Истринском районах Московской области. Размер штрафов составил 38,5 млн рублей, а ущерб окружающей среде превысил 2,5 млрд руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.
За шесть месяцев 2016 года инспекторы эконадзора провели четыре тысячи проверок. Штрафы за нарушения природоохранного законодательства составили 38,5 млн рублей. Лидерами экологического антирейтинга стали Ногинский, Солнечногорский и Истринский районы области. Меньше всего нарушений выявлено в Егорьевском, Зарайском районах и в городском округе Серебряные Пруды.
«Часто штрафы несоизмеримы с суммой прибыли и не останавливают нарушителей. Именно поэтому Минэкологии начало практику расчета и требования возмещения ущерба. Это новое направление работы, но уже есть примеры, что под угрозой выплаты миллионных компенсаций виновники предпочитают самостоятельно устранить последствия нарушения», — заявил глава министерства Александр Коган.
Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе Минэкологии области, чаще всего приходится сталкиваться с нарушениями с сфере обращения с отходами, например, с несанкционированными свалками. Также часто фиксируются выбросы вредных веществ в атмосферу и сброс неочищенных стоков на рельеф с поступлением в водоемы. В муниципалитетах нарушаются правила пользования водными объектами.