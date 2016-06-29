Красногорск, 29 июня, 2016, 15:35 — ИА Регнум. С начала 2016 года наибольшее число экологических нарушений зафиксировало в Ногинском, Солнечногорском и Истринском районах Московской области. Размер штрафов составил 38,5 млн рублей, а ущерб окружающей среде превысил 2,5 млрд руб. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства экологии Подмосковья.

culture.ru Город Серебряные пруды

За шесть месяцев 2016 года инспекторы эконадзора провели четыре тысячи проверок. Штрафы за нарушения природоохранного законодательства составили 38,5 млн рублей. Лидерами экологического антирейтинга стали Ногинский, Солнечногорский и Истринский районы области. Меньше всего нарушений выявлено в Егорьевском, Зарайском районах и в городском округе Серебряные Пруды.

«Часто штрафы несоизмеримы с суммой прибыли и не останавливают нарушителей. Именно поэтому Минэкологии начало практику расчета и требования возмещения ущерба. Это новое направление работы, но уже есть примеры, что под угрозой выплаты миллионных компенсаций виновники предпочитают самостоятельно устранить последствия нарушения», — заявил глава министерства Александр Коган.

Как корреспонденту ИА REGNUM пояснили в пресс-службе Минэкологии области, чаще всего приходится сталкиваться с нарушениями с сфере обращения с отходами, например, с несанкционированными свалками. Также часто фиксируются выбросы вредных веществ в атмосферу и сброс неочищенных стоков на рельеф с поступлением в водоемы. В муниципалитетах нарушаются правила пользования водными объектами.