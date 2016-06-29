Молдавия: Голова Филата не удовлетворила ни Запад, ни молдавскую оппозицию
Кишинёв, 29 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. ЕС недоволен тем, что судебный процесс над экс-премьером Молдавии Владимиром Филатом проходил в закрытом режиме, и требует привлечения к ответственности всех причастных к краже 1 млрд. евро из банковской системы страны, которую в Молдавии называют «кражей века». Об этом говорится в комментарии представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич по поводу приговора Филату, который был осужден на девять лет тюрьмы за коррупцию, передает корреспондент ИА REGNUM.
«Все те, кто участвовали в банковском мошенничестве в 2014 году, должны быть привлечены к ответственности, а не только Филат», — говорится в комментарии официального представителя ЕС. При этом в Брюсселе считают важным соблюдение права на справедливый и публичный судебный процесс.
Внимательно следить за дальнейшим развитием «дела Филата» намерены и докладчики ПАСЕ по Молдавии Валентина Лескай и Ёгмундур Йохансон, которые посетили Кишинев и встретились в том числе с адвокатом Филата Игорем Попой. Защитник Филата выразил надежду, что заседания Апелляционной палаты, в которой был опротестован приговор экс-премьеру, будут объявлены открытыми.
Молдавская оппозиция отреагировала на приговор Филату сдержанно. Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя сказал, что приговор, как и сам судебный процесс, «больше похож на расправу». По его словам, Филат не мог украсть миллиард в одиночку, с учетом, что все контрольные госструктуры и службы, а также Нацбанк в тот момент находились под контролем Демпартии и ее фактического лидера олигарха Владимира Плахотнюка.
«Если суд над Филатом не расправа, почему судебный процесс был закрытым? Почему запугивали свидетелей?.. Вопросов множество, но основной — где миллиард, украденный из банков? Вывод — на экс-премьера хотят списать все, творившееся в РМ. А также сделать на его суде обширную кампанию по мнимой борьбе с коррупцией в Молдове», — приводит слова Цырди кишиневское ИА Infotag.
Зампредседателя оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Александр Слусарь также считает, что в деле Филата независимым правосудием «и не пахнет». «Гражданам и международному сообществу плюнули в лицо, проведя в течении полугода суд в закрытом режиме. Из фраз адвоката и прокурора стало понятно, что Филат будет сидеть за взятки. [Украденного] миллиарда в его деле почти не видно», — заметил Слусарь.
По его словам, складывается ощущение, что реальный руководитель страны Плахотнюк «решил пожертвовать своим уже политически униженным партнером», чтобы отвести протестную волну от себя и получить взамен абсолютную власть.
«У каждого здравомыслящего человека остались вопросы. И первый из них: «Что с украденным миллиардом?». А также, что с ответственностью тех, кто крал деньги в 2013—2014 гг., тех, кто видел это и должен был пресекать, но не сделал положенного. Почему они до сих пор не ответили? Уже обнародованные документы свидетельствуют, что, если всю эту братию привлечь к суду, то в РМ надо будет строить новую тюрьму. Но реальное расследование этой кражи века не входит в планы Плахотнюка», — сказал Слусарь, подчеркнув, что это подорвет существующую в стране криминальную обстановку, которую Плахотнюк пытается выдать Западу за стабильность.
Тем временем с разоблачениями на тему украденного миллиарда начали выступать бывшие чиновники, отвечавшие за борьбу с отмыванием денег. Бывший замначальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии Михаил Гофман дал скандальное интервью телеканалу TV7. Он заявил, что к схеме по выводу из страны 1 млрд евро причастны все основные политико-олигархические кланы, включая Филата, Плахотнюка, арестованного по этому же делу олигарха Илана Шора и другого влиятельного бизнесмена Вячеслава Платона.
Гофман заявил, что знает, кто выступил координатором данной схемы, и что этот человек до сих пор на свободе. Его имя бывший чиновник пообещал назвать позже. Следующим же к ответственности по данному делу, по его словам, будет привлечен Юрий Лянкэ, который в тот период занимал должность премьера, «обо всем знал», и подписывал документы, позволившие провернуть данную операцию. Знали о происходящем, по словам Гофмана, и руководители всех госструктур, призванных предотвращать подобные преступления, чего, однако, сделано не было.
Он также отметил, что вывод средств из банков начался еще тогда, когда у власти в Молдавии находились коммунисты. «Одни эту схему запустили, другие — перехватили. Все хотят контролировать это государство», — сказал он.
Юрий Лянкэ, который в настоящее время возглавляет Народно-европейскую партию Молдавии, поспешил обвинения в свой адрес опровергнуть. «Я не был проинформирован о мошеннических операциях», — заявил Лянкэ, добавив, что больше других заинтересован установить правду о краже миллиарда. «Могу сказать одно — мне нечего бояться и нечего скрывать», — добавил Лянкэ.