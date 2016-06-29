Кишинёв, 29 июня, 2016, 15:00 — ИА Регнум. ЕС недоволен тем, что судебный процесс над экс-премьером Молдавии Владимиром Филатом проходил в закрытом режиме, и требует привлечения к ответственности всех причастных к краже 1 млрд. евро из банковской системы страны, которую в Молдавии называют «кражей века». Об этом говорится в комментарии представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич по поводу приговора Филату, который был осужден на девять лет тюрьмы за коррупцию, передает корреспондент ИА REGNUM.

George Hodan Суд над Владимиром Филатом

«Все те, кто участвовали в банковском мошенничестве в 2014 году, должны быть привлечены к ответственности, а не только Филат», — говорится в комментарии официального представителя ЕС. При этом в Брюсселе считают важным соблюдение права на справедливый и публичный судебный процесс.

Внимательно следить за дальнейшим развитием «дела Филата» намерены и докладчики ПАСЕ по Молдавии Валентина Лескай и Ёгмундур Йохансон, которые посетили Кишинев и встретились в том числе с адвокатом Филата Игорем Попой. Защитник Филата выразил надежду, что заседания Апелляционной палаты, в которой был опротестован приговор экс-премьеру, будут объявлены открытыми.

Молдавская оппозиция отреагировала на приговор Филату сдержанно. Депутат от Партии социалистов Богдан Цырдя сказал, что приговор, как и сам судебный процесс, «больше похож на расправу». По его словам, Филат не мог украсть миллиард в одиночку, с учетом, что все контрольные госструктуры и службы, а также Нацбанк в тот момент находились под контролем Демпартии и ее фактического лидера олигарха Владимира Плахотнюка.

«Если суд над Филатом не расправа, почему судебный процесс был закрытым? Почему запугивали свидетелей?.. Вопросов множество, но основной — где миллиард, украденный из банков? Вывод — на экс-премьера хотят списать все, творившееся в РМ. А также сделать на его суде обширную кампанию по мнимой борьбе с коррупцией в Молдове», — приводит слова Цырди кишиневское ИА Infotag.

Зампредседателя оппозиционной платформы «Достоинство и правда» Александр Слусарь также считает, что в деле Филата независимым правосудием «и не пахнет». «Гражданам и международному сообществу плюнули в лицо, проведя в течении полугода суд в закрытом режиме. Из фраз адвоката и прокурора стало понятно, что Филат будет сидеть за взятки. [Украденного] миллиарда в его деле почти не видно», — заметил Слусарь.

По его словам, складывается ощущение, что реальный руководитель страны Плахотнюк «решил пожертвовать своим уже политически униженным партнером», чтобы отвести протестную волну от себя и получить взамен абсолютную власть.

«У каждого здравомыслящего человека остались вопросы. И первый из них: «Что с украденным миллиардом?». А также, что с ответственностью тех, кто крал деньги в 2013—2014 гг., тех, кто видел это и должен был пресекать, но не сделал положенного. Почему они до сих пор не ответили? Уже обнародованные документы свидетельствуют, что, если всю эту братию привлечь к суду, то в РМ надо будет строить новую тюрьму. Но реальное расследование этой кражи века не входит в планы Плахотнюка», — сказал Слусарь, подчеркнув, что это подорвет существующую в стране криминальную обстановку, которую Плахотнюк пытается выдать Западу за стабильность.

Тем временем с разоблачениями на тему украденного миллиарда начали выступать бывшие чиновники, отвечавшие за борьбу с отмыванием денег. Бывший замначальника Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при Национальном центре по борьбе с коррупцией Молдавии Михаил Гофман дал скандальное интервью телеканалу TV7. Он заявил, что к схеме по выводу из страны 1 млрд евро причастны все основные политико-олигархические кланы, включая Филата, Плахотнюка, арестованного по этому же делу олигарха Илана Шора и другого влиятельного бизнесмена Вячеслава Платона.

Гофман заявил, что знает, кто выступил координатором данной схемы, и что этот человек до сих пор на свободе. Его имя бывший чиновник пообещал назвать позже. Следующим же к ответственности по данному делу, по его словам, будет привлечен Юрий Лянкэ, который в тот период занимал должность премьера, «обо всем знал», и подписывал документы, позволившие провернуть данную операцию. Знали о происходящем, по словам Гофмана, и руководители всех госструктур, призванных предотвращать подобные преступления, чего, однако, сделано не было.

Он также отметил, что вывод средств из банков начался еще тогда, когда у власти в Молдавии находились коммунисты. «Одни эту схему запустили, другие — перехватили. Все хотят контролировать это государство», — сказал он.

Юрий Лянкэ, который в настоящее время возглавляет Народно-европейскую партию Молдавии, поспешил обвинения в свой адрес опровергнуть. «Я не был проинформирован о мошеннических операциях», — заявил Лянкэ, добавив, что больше других заинтересован установить правду о краже миллиарда. «Могу сказать одно — мне нечего бояться и нечего скрывать», — добавил Лянкэ.