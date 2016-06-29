Москва, 29 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Турция пообещала сделать всё для обеспечения безопасности для российских граждан на турецкой территории. Об этом 29 июня в ходе совещания с правительством заявил президент РФ Владимир Путин.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Президент Турции заверил меня в том, что турецкое руководство сделает все, что от них зависит, для того, чтобы обеспечить безопасность наших граждан на территории Турецкой Республики», — сказал Путин.

Напомним, ранее Владимир Путин и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор. По словам российского лидера, полученное от президента Турции послание «создало предпосылки для того, чтобы перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях и начать процесс возобновления совместной работы по международной и региональной проблематике, а также по развитию всего комплекса российско-турецких отношений»: «В этом контексте выражена надежда, что начавшееся судебное расследование в отношении гражданина Турции, обвиняемого в гибели российского пилота, будет носить объективный характер».

Путин заявил, что «поручит правительству вступить в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами с тем, чтобы восстановить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах» в виде снятия ограничительных мер относительно посещения Турции российскими туристами: «При этом желательно, чтобы турецкое правительство предприняло дополнительные шаги, направленные на обеспечение безопасности российских граждан на территории Турции».

Стороны договорились о том, что «министры иностранных дел двух стран встретятся 1 июля этого года в Сочи в ходе заседания СМИД Организации Черноморского экономического сотрудничества. На этой встрече будут обсуждены как ситуация в регионе с акцентом на сирийское урегулирование, так и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких связей».

Также Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи: «В целом разговор носил деловой, конструктивный характер и был ориентирован на восстановление традиционно дружественного характера многопланового двустороннего сотрудничества».