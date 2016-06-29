Астрахань, 29 июня, 2016, 14:54 — ИА Регнум. В текущем году стены школ Астрахани покидают 1711 ребят. 149 из них закончили учебные заведения с медалью «За особые успехи в учении». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии областного центра, только пятерки значатся в 142 аттестатах.

minobr.astrobl.ru Выпускники пишут ЕГЭ

Хорошо подготовились астраханские школьники к сдаче ЕГЭ. По русскому языку средний балл составил 70,9 (средний по России — 67,9). 100 баллов по русскому языку у девяти человек. Единственный обладатель «заветной сотни» по математике учится в лицее №1. Константин Сидоров признается, что такого результата не ожидал.

Как отметила начальник управления образования администрации города Инесса Горина, выдающиеся результаты на прошедших экзаменах показали не только учащиеся статусных гимназий и лицеев.

«По русскому языку все отметки в 100 баллов — это заслуга учителей и учеников общеобразовательных школ, — уточнила Горина. — Хороший показатель у образовательных организаций и по медалистам».

Что касается самой процедуры ЕГЭ, то, как отмечает Инесса Горина, в этом году ответственный этап пройден без эксцессов. Зафиксировано всего одно нарушение, а тех, кто не справился с итоговой аттестацией, ждет процедура пересдачи в сентябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в текущем году в Астраханской области русский язык написали 3 528 одиннадцатиклассников. Средний балл результатов составил 70. Напомним, в прошлом году этот показатель равнялся 65,5 балла. Больше 80 баллов набрали 890 человек, что на 26% лучше, чем в 2015 году. А вот 100 баллов получили только девять школьников. Минимальный порог по русскому языку, который необходим для получения аттестата, составляет 24 балла. Его не преодолели восемь выпускников. Для поступления в вуз необходимо набрать как минимум 36 баллов, а ребят, которые «не дотягивают» до данного показателя, 35 человек.

Средний балл по базовой математике в этом году равен 4,2 (из пяти). Из 2 738 учеников, которые выбрали именно базовый уровень, 1 416 набрали свыше 80 баллов, 127 школьников получили «пятёрки». Выпускники астраханских школ стали реже делать арифметические ошибки, ошибки, связанных с непониманием условия задачи. Существенно лучше они справились с решением уравнений, практико-ориентированными и геометрическими заданиями. В то же время минимального порога не достигли 124 одиннадцатиклассника.

По данным регионального минобра, в этом году технологических сбоев при проведении основного этапа ЕГЭ зафиксировано не было. И хотя некоторые учащиеся по-прежнему пытаются воспользоваться справочными материалами или мобильными телефонами на экзамене (все эти школьники были удалены из аудиторий), подобных случаев становится с каждым годом меньше.