Москва, 29 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Медработникам, прибывшим в 2017 году в сельскую местность на работы на фельдшерско-акушерских пунктах (ФАП), предлагается предоставить единовременную компенсационную выплату в размере 500 тыс рублей на приобретение жилья. Как передает корреспондент ИА REGNUM 29 июня, соответствующий законопроект внесло в Госдуму законодательное собрание Хакасии.

Николай Пластов. Доктор. 1966

Речь идет о медработниках в воз­расте до 50 лет, имеющих среднее профессиональное образование по специ­альности «Лечебное дело» и «Акушерское дело». Как отмечают авторы законопроекта, его целью является привлечение фельдшеров в фельдшер­ско-акушерские пункты в сельской местности, поскольку «дефицит медицинских работников со средним профессиональным образованием в сельской местности приобретает все более острый характер».

Кроме того, законопроектом предлагается предусмотреть предоставле­ние единовременных компенсационных выплат медработникам, прибывшим или переехавшим в 2017 году на работу не только в сельский населённый пункт, рабочий посёлок либо посёлок городского типа, но и в монопрофильное муниципальное образование РФ (моно­город).

«В связи со сложившейся во многих моногородах сложной социально — экономической ситуацией в них наблюдается не только дефицит медицин­ских кадров, но и их отток в другие населённые пункты, более благополуч­ные в экономическом и социальном плане», — считают хакасские депутаты. По их мнению, законопроект позволит «дополнительно привлечь в отрасль медицинских специалистов и улучшить укомплектованность медицинских организаций государственной системы здравоохранения в сельской местности и моногородах востребованными медицинскими кадрами с высшим и средним профессиональным образованием, а также повысить доступность и качество медицинской помощи населению».