Ярославль, 29 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Житель Ярославской области предлагает новому региональному детскому омбудсмену Михаилу Крупину заняться проблемой отмены заочного обучения в вузах. По мнению ярославца, это лишит детей-инвалидов возможности получить высшее образование. Сергей Чурочкин сам является отцом ребенка с ограниченными возможностями и очень переживает за его будущее, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Инициатива Рособрнадзора предполагает уже с 1 сентября 2016 года отменить заочное образование по ряду специальностей — экономика, юриспруденция, менеджмент, государственное и муниципальное управление. Министерство образования и науки поддерживает эту идею, подчеркивая, что «дисциплины общепрофессионального цикла, специальные дисциплины, практическая часть обучения не могут быть обеспечены ни в заочном, ни в дистанционном режиме».

Сергей Чурочкин напоминает, что Конституция Российской Федерации предоставляет право на образование каждому гражданину, при этом Российская Федерация должна поддерживать различные формы образования и самообразования. Ярославец высказывает недоверие в адрес Минобрнауки и недовольство деятельностью ведомства в связи с развалом советской системы образования и введением ЕГЭ, весьма недешево обходящегося родителям, вынужденным платить многочисленным репетиторам.

«Но последняя инициатива, на мой взгляд, запредельна! Как после ее введения смогут получить высшее образование дети с ограниченными возможностями? Если сейчас эти детки могут дистанционно учиться, не выходя из комфортной среды, то что они будут делать после «ликвидации возможности дистанционного (заочного) обучения в вузах? Кто будет печатать вузовские учебники с увеличенным шрифтом или обустраивать вузовские аудитории под размещение в них малоподвижных ребят?

Как в вузах будет обеспечиваться медицинский контроль над состоянием здоровья этих детей во время учебного процесса? Кто заплатит за эти и еще множество обязательных требований при обучении деток, которым и так непросто в этой жизни? Спрячут их в специализированных образовательных учреждениях? Создадут гетто или придумают что-то подобное? Что происходит? Дети с ограниченными возможностями перестали быть гражданами нашей страны, и на них не распространяется Конституция РФ?», — интересуется Сергей Чурочкин.

Пока обсуждение этой проблемы ярославец вынес в СМИ и соцсети. Он очень надеется, что уполномоченные органы и чиновники обратят внимание на нарушение прав граждан и вмешаются в ситуацию.

По сути это первая общественная инициатива, направленная новому региональному детскому омбудсмену Михаилу Крупину, назначенному на этот пост 28 июня. Закон «Об уполномоченном по правам ребенка в Ярославской области» предписывает омбудсмену реагировать на сообщения в СМИ и сети Интернет.