Москва, 29 июня, 2016, 14:52 — ИА Регнум. «Газпром» готов в короткие сроки расконсервировать проект «Южный поток», если изменится политическая ситуация, заявил журналистам заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

Conscious Первоначальный маршрут газопровода «Южный поток»

По его словам, у российской стороны созданы мощности для реализации этого проекта. Сейчас их частично используют для обеспечения газоснабжением потребителей юга России, в частности, Краснодарского края. Часть мощностей зарезервирована.

Круглов выразил мнение, что не составит большого труда возобновить те переговоры по «Южному потоку», которые уже проводились.

Накануне министр энергетики РФ Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что если Евросоюз даст гарантии востребованности «Южного потока», Россия готова реализовать проект его строительства.