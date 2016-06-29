Москва, 8 июня, 2011, 22:08 — ИА Регнум. МИД России 8 июня выступил с заявлением, в котором обвинил наблюдателей от ОБСЕ в замалчивании "фактов многочисленных нарушений" на выборах в местные органы власти Молдавии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

Как отметили в российском внешнеполитическом ведомстве, оценка итогов муниципальных выборов в Молдавии, состоявшихся 5 июня, потребует определенного времени, поскольку окончательные результаты, в том числе по Кишиневу выявит только второй тур голосования.

При этом в МИД РФ подчеркнули: "Что касается первого тура, то обратило на себя внимание стремление присутствовавших в качестве наблюдателей представителей международных организаций, в частности "усеченной" миссии ОБСЕ/ БДИПЧ , сгладить, а то и умолчать факты многочисленных нарушений. К ним, в частности, относятся качество избирательных списков, манипулирование избирательным законодательством накануне выборов, печатание избирательных бюллетеней в количестве, намного превышающем число избирателей. Трудно представить себе ситуацию, когда не получают принципиальной оценки наблюдателей события вокруг подсчета голосов, подобные тем, которые происходили в молдавской столице - городе Кишиневе. Сначала ЦИК РМ объявил, что к утру 6 июня было обработано 99% избирательных бюллетеней и что кандидат от оппозиции Игорь Додон получил свыше 52% голосов. Затем эта информация была снята с новостных лент, наступило "молчание" представителей Центральной избирательной комиссии. Только во второй половине дня появились новые сообщения ЦИК РМ, в которых утверждалось, со ссылкой на подсчет половины бюллетеней, что Додон не получит большинства голосов и состоится второй тур голосования".

"Все это ставит серьезные вопросы, в том числе и о степени объективности тех, кто вызвался оценивать состояние демократических процессов", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.