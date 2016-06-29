Калуга, 29 июня, 2016, 14:48 — ИА Регнум.



Фото пресс-службы городской думы Калуги

29 июня на очередном заседании городской думы Калуги депутаты утвердили схему размещения нестационарных торговых объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городского парламента.

Схемой предусмотрено размещение 587 торговых объектов с действующими договорами аренды земельных участков сроком на 1 год. Фактически в городе сохраняется большинство функционирующих на законном основании торговых точек, исключались из схемы лишь торговые объекты, нарушающие требования безопасности дорожного движении и санитарные нормы. В схему включено только 10 новых торговых объектов — на территории отдалённых микрорайонов и сельских населённых пунктов. Действовать новая схема будет в течение года, за который планируется провести работу с территориальными общинами и окончательно определить потребность населения в торговых объектах, а кроме того, разрешить ряд спорных вопросов. Через год будет принят окончательный вариант схемы размещения НТО на длительный период.

На заседании были одобрены поправки в решение «О тарифах на проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте МУП «Управление калужского троллейбуса». Размер платы за проезд предлагается оставить на прежнем уровне. Изменения вызваны тем, что в Калуге планируется введение автоматизированной системы оплаты проезда.

Стоимость разового проезда в троллейбусе по электронным месячным проездным билетам для граждан, предприятий и организаций сохраняется в размере 16 рублей. Стоимость проезда для льготных категорий также предлагается оставить на прежнем уровне. Стоимость одной поездки по электронному месячному проездному билету составит для учеников — 4 рубля, для студентов — 6 рублей, для пенсионеров по выслуге лет — 9 рублей. Стоимость поездки в троллейбусах и автобусах по электронному единому месячному проездному билету составит для учеников — 5 рублей, для студентов — 7 рублей, для пенсионеров — 11 рублей.

Введение стоимости одной поездки по электронным проездным билетам позволит осуществлять персонифицированный учёт пассажиров и проводить расчёт субсидий на возмещение недополученных Управлением калужского троллейбуса доходов за перевозку льготных категорий пассажиров.

Подводя итоги работы депутатского корпуса в первом полугодии 2016 года, глава городского самоуправления Александр Иванов, отметил, что за это время городской думой было принято 88 решений, внесены изменения в Устав города Калуги, постоянно велась работа над бюджетом города, контролировался ход работ по ремонту и благоустройству дворовых территорий, ремонту дорог, установке детских и спортивных площадок, отслеживался ход реализации муниципальных программ, осуществлялся постоянный мониторинг положения в социальной сфере.

«За прошедший период мы с вами приняли решение о праздновании в Калуге Дня территориального общественного самоуправления и определили дату Дня выпускника, порядок проведения выпускных вечеров в этом году», — подчеркнул Александр Иванов.

Глава Калуги поблагодарил за работу депутатов и аппарат городской думы, руководителей и сотрудников городской управы, очередные заседания комитетов и городской думы состоятся в сентябре. В летний период депутаты продолжат работу в своих избирательных округах.