Пекин, 29 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. Как стало официально известно «Дейли-Мотор», Французский автоконцерн Citroen готовит к выходу на рынок Китая обновленную версию седана C4L (Large), сообщает «Дейли-Мотор».

carsnews.org Citroen C4L

Новый седан появится в китайских автосалонах уже в июле этого года.

Обновление касается исключительно дизайна автомобиля. В его облике появится новая решетка радиатора, встроенная в светодиодные ходовые огни, новый бампер с воздухозаборниками по бортам, а также новые задние фонари и обновленный интерьер салона.

Напомним, что продажи текущей версии седана Citroen C4L стартовали в 2012 году, производством автомобиля занималось предприятие Dongfeng-PSA. Цена автомашины начиналась с суммы в 131 900 юаней. Топовая версия модели стоила 189 900 юаней. В набор двигателей автомобиля входили 1,2-литровые моторы мощностью 136 л. с., 1,8-литровый двигатель на 139 л. с., а также турбированный 1,6-литровый мотор мощностью в 167 л.с.

Обновленная версия C4L Sedan будет использовать эту же моторную линейку, в то время как стоимость автомобиля измениться не должна.