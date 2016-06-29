Шанхай, Китай, 29 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Болельщики встретили бразильского футболиста Халка, игравшего в ФК «Зенит» и решившего перейти в ФК «Шанхай Теллэйс» («СИПГ»), приветственными песнями. Видеозапись встречи опубликована на сайте YouTube.

Артем Русин Халк

Халк, прибывший сегодня, 29 июня, в Шанхай для прохождения медосмотра, 30 июня подпишет контракт с шанхайским клубом. Сделка между «Зенитом» и «СИПГ» предусматривает выплату петербургскому клубу €56 млн. Зарплата Халка в шанхайском клубе составит €20 млн в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Халк прилетел в аэропорт «Пудун» (Шанхай) сегодня, 29 июня. В Шанхае его встречали более ста болельщиков.