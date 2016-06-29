Калуга, 29 июня, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Заключительное заседание калужского городского парламента Думы в первом полугодии 2016 года состоялось сегодня, 29 июня.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, перед началом работы глава городского самоуправления Александр Иванов вручил медали «За вклад в развитие местного самоуправления» председателям комитетов Думы Константину Сотскову и Марине Ставиской.

Затем депутаты внесли поправки в бюджет города. Из федерального бюджета Калуге выделяется 199,5 млн. рублей на реализацию мероприятий в области дорожного хозяйства, средства будут направлены на ремонт дорог.

Экономия в ходе проведения аукционов составила порядка 5 млн. рублей. Из этих средств 2,5 млн. рублей выделяется на финансовое обеспечение деятельности Управления ЗАГС, 2,4 млн. рублей выделяется на проведение работ по благоустройству городских территорий, 100 тысяч рублей — на проведение спортивных мероприятий.

Кроме того, производится перераспределение средств между главными распорядителями, в результате которого порядка миллиона рублей дополнительно выделяется на благоустройство дворов, 1,5 млн. рулей — на установку детских площадок, 700 тысяч рублей — на предоставление субсидий малому бизнесу. Кроме того 2,3 млн. предполагается выделить на создание инфраструктуры для поддержки малого и среднего предпринимательства.

Также было принято решение по изменению структуры городской управы и реорганизации управления строительства и земельных отношений. С целью оптимизировать деятельность городской управы и повысить эффективность управления её подразделениями, управление архитектуры и градостроительства присоединяется к управлению строительства и земельных отношений. Объединённое управление будет называться управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений, возглавлять его будет один из заместителей городского головы. Как пояснил депутатам начальник управления строительства Дмитрий Денисов, должность главного архитектора Калуги фактически сохранится — им станет председатель комитета архитектуры объединённого управления.

В ходе заседания было принято решение обратиться в Законодательное собрание Калужской области с законодательной инициативой, предусматривающей изменения в Законе Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трёх и более детей». Законодательной инициативой предлагается устранить ограничения для получения земельных участков многодетными семьями, имеющими земельные участки в общедолевой собственности, получившие их, как правило, в ходе приватизации своих жилых домов.