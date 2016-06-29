Москва, 29 июня, 2016, 14:37 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс рубля к доллару США и евро на 30 июня. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс евро

Курс доллара США уменьшился на 50,15 копейки до 64,2575 рубля. Евро упал на 55,2 копейки и составил 71,2102 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанной по официальным курсам Банка России, составила 67,3862 рубля, она понизилась по сравнению с предыдущим показателем на 52,93 копейки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара США и евро на 29 июня. Курс доллара США снизился на 24,93 копейки до 64,8095 рубля. Евро упал на 23,03 копейки и составил 71,7117 рубля.