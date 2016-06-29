Пекин, 29 июня, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал 29 июня Южную Корею уделить внимание озабоченности Пекина относительно размещения на территории страны систем ПРО США, сообщает Reuters.

NAVFAC Военно-морская база США в Окинаве

С таким заявлением глава КНР выступил в ходе визита премьер-министра Республики Корея Хвана Гёана.

По словам Цзиньпина, Сеулу следует «уделить внимание легитимным опасениям Китая относительно безопасности, а также внимательно и осторожно отнестись к «плану» США по размещению систем THAAD в Южной Корее».

Напомним, переговоры о размещении на Корейском полуострове американских систем ПРО THAAD (противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности) возобновились, после того как КНДР провела четвертое ядерное испытание в январе 2016 года, за которым последовал успешный запуск искусственного спутника земле в феврале.

Пекин неоднократно вступал против размещения этих систем, отмечая, что такой шаг пойдет во вред стратегической стабильности в регионе.