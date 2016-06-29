Москва, 29 июня, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 29 июня выразили решимость возродить взаимоотношения между двумя странами, сообщает пресс-служба президента Турции.

kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Эрдоган

Для того чтобы восстановить двусторонние отношения, нужно совершить «необходимые шаги», говорится в сообщении. Какие именно — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, лидеры России и Турции договорились о личной встрече.

Напомним, 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер заявил, что он сожалеет о том, что турецкие ВВС сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24.