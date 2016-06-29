Киев, 29 июня, 2016, 14:31 — ИА Регнум. Газотранспортную систему (ГТС) Украины можно использовать для поставок российского голубого топлива в страны Европейского союза (ЕС) вместо проекта «Северный поток — 2». Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью агентству «Укринформ».

gvozd.su Маршруты газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2»

«Я считаю, что такой проект («Северный поток — 2») может быть угрозой с точки зрения того, что будет энергетическая зависимость ЕС, в том числе от монопольного поставщика, — говорит глава украинского правительства. — Задача сегодня — диверсификация».

По его мнению, странам ЕС необходимо максимально использовать возможности Украины.

«Мы (власти Украины) это предлагаем и на этом настаиваем, — говорит Гройсман. — И я считаю, что в этом есть очень большой смысл».

При этом премьер-министр добавил, что власти страны в настоящее время делают все для того, чтобы сделать Украину «энергонезависимым государством с сильной экономикой».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проект газопровода «Северный поток — 2» возник после срыва проекта газопровода «Южный поток», который должен был доставить российский газ в Южную Европу в обход Украины.

Читайте также: Названа стоимость проекта «Северный поток — 2»

Читайте также: Керри: «Северный поток — 2» «ударит» по Восточной Европе