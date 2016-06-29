Копенгаген, 29 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Датские биологи из Копенгагенского университета заявляют, что деятельность человека изменяет соотношение видов животных и растений, сообщает журнал Proceedings of the Royal Society.

IgorSuassuna Бабочка

Авторы статьи утверждают, что люди провоцируют как вымирание животных и растений, так и появление новых видов. Этим процессам способствуют случайная интродукция, одомашнивание животных и растений, неестественный отбор в ходе охоты или появления антропогенных систем типа городов или сельскохозяйственных угодий. Ученые подчеркивают, что возникающие в результате этих процессов новые виды не способны заменить вымершие и не вписываются в естественные системы.

В качестве примеров биологи приводят обыкновенных комаров, поселившихся в лондонском метрополитене и создавших обособленную популяцию, уже не способную скрещиваться с обычными комарами из-за приобретенных генетических отличий.

Кроме того, не менее15% культурных видов растений очень сильно отличаются от своих диких родственников. Умышленное или случайное переселение их видов способствует гибридизации с местными организмами. В результате в Европе появилось больше видов растений, чем вымерло, считают ученые.

По оценкам авторов исследования, со времени последнего оледенения вымерло 255 видов млекопитающих и 523 вида птиц. За это же время людьми одомашнено 470 видов животных и около 270 видов растений.