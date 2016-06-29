Москва, 29 июня, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству начать процесс нормализации отношений с Турцией. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Президент России выразил глубокие соболезнования в связи с террористическим актом в стамбульском аэропорту, повлёкшим многочисленные человеческие жертвы, высказал сочувствие семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим. С обеих сторон подчёркнута необходимость активизации международного сотрудничества в борьбе с общей для всех террористической угрозой», — говорится в сообщении.

По словам российского лидера, полученное от президента Турции Реджепа Эрдогана послание «создало предпосылки для того, чтобы перевернуть кризисную страницу в двусторонних отношениях и начать процесс возобновления совместной работы по международной и региональной проблематике, а также по развитию всего комплекса российско-турецких отношений»: «В этом контексте выражена надежда, что начавшееся судебное расследование в отношении гражданина Турции, обвиняемого в гибели российского пилота, будет носить объективный характер».

Путин заявил, что «поручит правительству вступить в переговоры с соответствующими турецкими ведомствами с тем, чтобы восстановить взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в торгово-экономической и других сферах» в виде снятия ограничительных мер относительно посещения Турции российскими туристами: «При этом желательно, чтобы турецкое правительство предприняло дополнительные шаги, направленные на обеспечение безопасности российских граждан на территории Турции».

Стороны договорились о том, что «министры иностранных дел двух стран встретятся 1 июля этого года в Сочи в ходе заседания СМИД Организации Черноморского экономического сотрудничества. На этой встрече будут обсуждены как ситуация в регионе с акцентом на сирийское урегулирование, так и актуальные вопросы дальнейшего развития российско-турецких связей».

Также Путин и Эрдоган договорились проработать возможность проведения в ближайшей перспективе личной встречи: «В целом разговор носил деловой, конструктивный характер и был ориентирован на восстановление традиционно дружественного характера многопланового двустороннего сотрудничества».

Напомним, 27 июня президент Турции Реджеп Эрдоган принёс извинения президенту РФ Владимиру Путину за сбитый в ноябре 2015 года российский Су-24 и погибшего в результате атаки российского лётчика.

По словам Эрдогана, Россия является для Турции «другом и стратегическим партнером, с которым турецкие власти не хотели бы портить отношения».

«У нас никогда не было желания и заведомого намерения сбить самолет, принадлежащий Российской Федерации», — цитирует пресс-служба текст письма.

По словам турецкого лидера, «взяв на себя все риски и приложив большие усилия, мы забрали тело погибшего российского пилота у сирийских оппозиционеров и привезли его в Турцию», а «организация предпохоронных процедур была проведена в соответствии с религиозными и военными процедурами».

Эрдоган подчеркнул, что вся эта работа была проведена «на уровне, достойном турецко-российских отношений»: «Я хочу еще раз выразить свое сочувствие и глубокие соболезнования семье погибшего российского пилота и говорю: извините. Всем сердцем разделяю их боль. Семью российского пилота мы воспринимаем как турецкую семью. Во имя облегчения боли и тяжести нанесенного ущерба мы готовы к любой инициативе».

Президент Турции напомнил о судебном расследовании в отношении гражданина, подозревающегося в причастности к смерти российского лётчика, а также выразил своё глубокое сожаление по поводу произошедшего и подчеркнул готовность делать все возможное для восстановления традиционно дружественных отношений между Турцией и Россией и совместно реагировать на кризисные события в регионе, бороться с терроризмом.

Впоследствии, 29 июня, в Кремле сообщили, что Путин проводит телефонную беседу с Эрдоганом.