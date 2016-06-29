Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Петербургский парламент предлагает позволить наказывать за парковку на газонах и ряд других административных нарушений на основании фото‑ и видеоматериалов, сделанных гражданами на смартфоны.

Emran Kassim Мобильная камера

Соответствующую инициативу, для принятия которой необходима воля федеральных законодателей, одобрили в целом 29 июня на последнем заседании городского Законодательного собрания пятого созыва, передает корреспондент ИА REGNUM.

Автор законопроекта, депутат Заксобрания Алексей Макаров, считает, что уровень правовой культуры граждан растет, и люди стали чаще помогать полиции обеспечивать общественный порядок.

«Нужно предоставить каждому возможность и самому следить за тем, насколько корректно ведут себя окружающие. Но на данный момент видеозаписи, сделанные камерами мобильных телефонов или компьютерных планшетов, не могут стать доказательством вины владельца транспортного средства. Учитываются только фото‑ и видеоматериалы, полученные с помощью устройств, работающих в автоматическом режиме. Предлагаемый мною законопроект открывает дополнительные возможности для пресечения правонарушений, это еще один шаг на пути к гражданскому обществу» , — отметил Алексей Макаров.

По мысли разработчика законопроекта, изменения коснутся и прочих административных правонарушений в сфере дорожного движения и благоустройства территории, совершаемых с использованием транспортных средств, так как действующие нормы КоАП РФ не позволяют в полной мере использовать все имеющиеся по таким делам доказательства.

В данный момент привлечь виновника к ответственности можно фактически только в том случае, если он был застигнут на месте правонарушения. В иных ситуациях, двухдневного срока, отведенного на составление протокола, недостаточно для того, чтобы установить личность предполагаемого нарушителя.

Проект также предлагает легализовать сообщения о нарушениях по электронной почте.

Действующая редакция статьи 28.1 КоАП РФ перечисляет поводы к возбуждению дела об административном правонарушении, в числе которых содержатся: сообщения и заявления физических и юридических лиц, материалы, поступившие из государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объединений и указывающие на наличие события административного правонарушения. Однако возможность подачи соответствующих заявлений и обращений в электронном виде пока не предусмотрена.