Москва, 29 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Сегодня, 29 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу ознакомился с ходом подготовки ко второму международному военно-техническому форуму «Армия-2016». Глава военного ведомства проверил ход строительства объектов и ознакомился с сувенирами, которые смогут приобрести участники и гости форума, сообщили в Минобороны РФ.

ya.ru Сергей Шойгу

Сейчас на территории парка идет строительство первого демонстрационного центра концерна «Калашников». В дальнейшем планируется возвести ещё несколько подобных центров, на которых ведущие предприятия российского оборонно-промышленного комплекса (ОАК, ОСК, «Уралвагонзавод», «Алмаз-Антей» и другие) смогут круглогодично демонстрировать свои новейшие разработки.

«Мы будем продолжать развивать парк «Патриот». Впереди у нас большая военно-патриотическая работа», — заявил министр обороны и добавил, что на территории парка «Патриот» планируется воссоздать ряд исторических событий Великой Отечественной войны, в частности оборону легендарного Дома Павлова в Сталинграде, эпизоды Курской и Сталинградской битвы.

Как сообщало ИА REGNUM, II международный военно-технический форум «Армия-2016» пройдёт с 6 по 11 сентября в парке «Патриот» (Алабино, Московская область). Официальное открытие форума состоится 6 сентября. 7−8 сентября работа форума будет организована для специалистов, иностранных делегаций и официальных лиц. 9−11 сентября форум будет открыт для массового посещения всеми желающими. Общая площадь, задействованная в обеспечении мероприятий военно-технического форума, — более 200 тыс. кв. м.