Ярославль, 29 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. Действующий депутат Госдумы России от ЛДПР Маргарита Свергунова, избранная от Ярославской области, не будет выдвинута партией для участия в осенних выборах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном отделении.

фото сайта ldpr.ru

В 194-м одномандатном округе от ЛДПР выдвинут руководитель региональной партийной организации, депутат Ярославской областной думы Андрей Потапов, а в 195-м округе его помощник Илья Чихалов.

На территории Ярославской области ЛДПР образует сразу две территориальные группы федерального списка кандидатов, их границы будут совпадать с границами одномандатных округов. В тергруппе № 129, которая соответствует одномандатному округу № 194, выдвинут Андрей Потапов, а под номером 2 — директор Тутаевского муниципального предприятия «Горэлектросеть», экс-депутат муниципального совета Тутаевского городского поселения Сергей Великорецкий, который в 2012 году некоторое время возглавлял региональное отделение партии Жириновского.

В территориальной группе № 130, которая совпадает с избирательным округом № 195, первую строчку занял Илья Чихалов, а вторую — глава Ярославской городской партийной организации ЛДПР Илья Волосковец.

Стоит отметить, что кандидаты Илья Чихалов и Илья Волосковец за последние несколько неоднократно принимали участие в муниципальных выборах в различных районах области, но безуспешно.

Бывший представитель Ярославской области в Государственной думе России, президент Российского фонда мира Леонид Слуцкий выдвинут на выборы в составе федеральной части партийного списка. Действующий депутат ЛДПР от Ярославской области Маргарита Свергунова в данных выборах не участвует.

Координатор регионального отделения ЛДПР, единственный член партийной фракции в Ярославской областной думе Андрей Потапов ставит целью предстоящей кампании победу на выборах. По его мнению, реальных конкурентов ЛДПР в существующем политическом поле нет:

«Жизнь становится все хуже, люди беднеют. Коммунисты уже показали свою способность управлять страной. «Справедливая Россия» — по сути, партия перебежчиков, мы не считаем их за сильного политического противника. К «Единой России» доверия уже нет. Остается только ЛДПР», — поделился своим мнением с корреспондентом ИА REGNUM Андрей Потапов.

Маргарита Свергунова отказалась прокомментировать свое неучастие в выборах депутатов Государственной думы. Стоит напомнить, что в 2012 году в рядах ярославской партийной организации ЛДПР разгорелся скандал. На партийной конференции ЛДПР в списки не были включены некоторые ранее заявленные кандидаты в депутаты муниципалитета, в том числе экс-депутат Ярославской областной думы Сергей Кривнюк, член Избирательной комиссии Ярославской области Михаил Шувалов и член корсовета ярославского отделения ЛДПР Никита Кириллов.

Кроме того, Никита Кириллов под надуманным предлогом был исключен из регионального совета партии. Вскоре после этого руководитель областного отделения партии Жириновского, помощник Маргариты Свергуновой Алексей Молодцов был осужден за распространение детской порнографии.

Из Москвы был прислан новый руководитель партийной организации Андрей Потапов, с которым у Маргариты Свергуновой отношения не сложились. Регулярно между курирующим депутатом Госдумы и координатором ЯРО ЛДПР разгорались конфликты, которые освещались ярославскими средствами массовой информации. В сложившейся ситуации Маргарита Свергунова фактически ушла из регионального партийного поля.

«Отсутствие Маргариты Свергуновой в партийных списках — партийное решение, решение съезда», — заявил Андрей Потапов.