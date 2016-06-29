Рига, 29 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. 84% жителей Латвии предпочитают лечиться самостоятельно или при помощи купленных в аптеке лекарств, а 42% обращаются за помощью к врачам только в критических ситуациях, свидетельствуют результаты опроса, проведённого страховой компанией Ergo, сообщает портал Rus.tvnet.lv

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Третья часть опрошенных признали, что ежедневно используют здоровое питание, а также занимаются физкультурой. 43% признают, что их уровень здоровья находится на среднем уровне. Результаты опроса говорят и о том, что, чем хуже люди оценивают своё здоровье, тем больше они тратят на различные медицинские услуги.

Авторы исследования отмечают, что результаты раскрывают реальную ситуацию в сфере здравоохранения в стране, а также показывают отношение самих жителей к своевременному решению проблем со здоровьем и профилактике.

«Люди лечатся сами, не идут к врачам, в надежде, что состояние здоровья улучшится само по себе — это в опросе признали 43% респондентов. Поражает тот факт, что 44% жителей Латвии за последние 5 лет посетили врача меньше, чем 5 раз. Это не происходит даже раз в год, что было бы оптимально хотя бы в целях профилактики заболеваний. В то же самое время, почти треть опрошенных от обращения к специалистам отталкивает перспектива нахождения в слишком долгих очередях на приём. Неполная 1/5 часть опрошенных указали, что причина воздержания от похода к специалистам — дороговизна медицинских услуг», — указала член правления компании Ergo в странах Прибалтики Ингрида Кирсе.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, всего 8 из 1275 семейных врачей, проверенных Национальной службой здоровья (НСЗ), полностью соответствуют критериям качества.

Напомним, в Латвии на медицину выделяется всего 3% ВВП, при том, что в среднем по ЕС на здравоохранение выделяется 7,3%. По этой причине в Латвии последние 5−7 лет существует нехватка медицинских специалистов. Многие из специалистов после окончания университетов уезжают далее учиться и работать в другие страны.