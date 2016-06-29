Рига, 29 июня, 2016, 14:16 — ИА Регнум. 40% опрошенных жителей Латвии перебрались бы в Эстонию из-за высокой средней зарплаты и дружественной налоговой системы, свидетельствует результаты опроса, проведённого специалистами портала труда cvmarket.lv.

Леонид Соломаткин. Переезд с дачи. 1870-е гг

В свою очередь 48% опрошенных не хотели бы перебираться в Эстонию, так как пришлось бы бросить свою семью и друзей.

Отметим, что только 1% респондентов утверждает, что перебрались бы под крыло Эстонии, чтобы использовать преимущества эстонского высшего образования. В то же самое время, только 8% отметили, что и так получают в Латвии хорошую зарплату и учатся, поэтому не видят необходимости жить в соседней стране.

«Желание трудоспособного населения перебраться в Эстонию, чтобы получать более высокую зарплату, а также получить преимущества их дружественной налоговой системы, экономически обосновано. Как свидетельствуют последние данные центрального статистического управления, средняя зарплата выросла во всех трёх странах Балтии, однако самый маленький прирост в Латвии — 5,3%, что означает, что сейчас в стране средняя брутто-зарплата 827 евро. Самый большой прирост в 8,1% пережила брутто-зарплата в Эстонии, и теперь там средняя зарплата брутто в месяц 1091 евро. Самая низкая средняя брутто-зарплата в Литве — 748 евро, а прирост составил 6,9%», — сообщил представитель портала cvmarket. lv Кристап Колосов.