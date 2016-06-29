Москва, 29 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. До 2017 года новые корабли и подводные лодки Военно-морского флота России будут полностью перевооружены на новые торпеды типа «Физик», сообщает Russia Today.

fyjs.cn Головной отсек торпеды УГСТ Физик

Торпеда калибра 533 мм «Физик-1» имеет дальность поражения цели до 50 км, что 2,5 раза больше, чем у стоящих сегодня на вооружении флота УСЭТ-80.

Новая торпеда при тех же габаритах имеет более мощную боевую часть и более совершенную систему самонаведения. Длина новой торпеды — 7,2 метра, масса — 2 тыс. 200 килограммов при массе боевой части в 300 килограммов.