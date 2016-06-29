Липецк, 29 июня, 2016, 14:15 — ИА Регнум. Подписано соглашение о побратимстве Липецка и сербского города Крушеваца, куда с рабочим визитом 27 июня прибыл глава Липецка Сергей Иванов. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, документ был подписан 28 июня, в день, когда отмечается Видовдан — главный национальный праздник Сербии.

Sunrise Вид на сербский город Крушевац

Делегация провела серию рабочих встреч, на которых обсуждались вопросы дальнейшего сотрудничества с губернатором Расинского округа Браниславом Весичем, президентом местной торгово-промышленной палаты Предрагом Вукичевичем, главой туристической организации Сузаной Милославлевич, руководителем коммунальной компании Бобаном Костичем. В ходе беседы прозвучало предложение рассмотреть возможность открытия российского торгового дома в Крушеваце. Липчанам представили проекты по очистке воды, переработке отходов, строительству аэропорта, подземной парковки, аквапарка. Российская делегация приняла участие в торжественном заседании парламента города под председательством Ясмины Палурович, где также присутствовал министр обороны Сербии.

В состав липецкой делегации, кроме мэра, вошли президент липецкой торгово-промышленной палаты Анатолий Гольцов и начальник регионального управления потребительского рынка и ценовой политики Николай Киреев. Они встретились и обменялись подарками с президентом Сербии, а также как почетные гости приняли участие в возложении венков к монументу героев Косова. Сербскую сторону от имени мэра города Крушевац представляла председательница местного парламента Ясмина Палурович. На торжествах также присутствовали делегации из стран, в которых находятся другие города-побратимы Крушеваца, — Болгарии, Словении, Греции.

Липецкая делегация пробудет в Сербии до 29 июня. На последний день визита запланировано посещение посольства РФ, встречи с торговым представителем России и представителем ТПП России в Сербии и Черногории.