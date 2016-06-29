Омск, 29 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. В Омской области в январе-мае 2016 года зарегистрирована естественная убыль населения. Как сообщили ИА REGNUM в Омскстате, число умерших превышало число родившихся на 467 человек.

Джорджоне. Три возраста человека. 1510

Всего органы ЗАГС Омской области зарегистрировали 10 830 родившихся и 11 297 умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 13,2 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,8 промилле.

По данным статистиков, за пять месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 3 848 браков. Оформили развод 3 472 супружеские пары. В расчете на 1 000 жителей области приходилось в среднем пять браков и четыре развода.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в январе-феврале текущего года в регионе также была зарегистрирована естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся на 293 человека. Органы ЗАГС за этот период зарегистрировали 4,1 тыс. родившихся и 4,4 тыс. умерших. Общий коэффициент рождаемости соответствовал 12,7 промилле. Общий коэффициент смертности — 13,6 промилле.