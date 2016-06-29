Оренбург, 29 июня, 2016, 14:10 — ИА Регнум. «Росводоканал Оренбург» (ООО «Оренбург Водоканал») внесён в реестр надежных поставщиков Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба предприятия, ему присвоена категория надёжности А++, подтверждающая возможность взаимных инвестиций, долговременных связей, научно-техническое сотрудничество.

ООО «Оренбург Водоканал» Свидетельство о внесении ООО «Оренбург Водоканал» в реестр надежных поставщиков Оренбургской области

«Присвоение «Оренбург Водоканалу» категории, А основано на расчёте качественных показателей, отражающих опыт, деловую репутацию, кадровый состав и производственные ресурсы предприятия, и подтверждено мнением экспертов из числа ведущих заказчиков услуг в сфере водоснабжения и водоотведения», — заявил председатель квалификационной комиссии, директор исполнительной дирекции Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей) Вячеслав Лагуновский.

Информация об «Оренбург Водоканале» как о добросовестном и надёжном партнёре доведена до крупных предприятий-заказчиков, а также направлена в отраслевые министерства областного правительства и управление Роспотребнадзора по Оренбургской области.

Реестр надёжных поставщиков опубликован на бизнес-портале Оренбургского областного союза промышленников и предпринимателей (работодателей).

«Оренбург Водоканал» старается выполнять взятые на себя обязательства. Вхождение в рейтинг надёжности в очередной раз демонстрирует стремление предприятия к оказанию бесперебойных, качественных услуг жителям областного центра. Ими ежедневно пользуются более полумиллиона человек и 3675 предприятий», — отметил генеральный директор ООО «Оренбург Водоканал» Михаил Иванов.