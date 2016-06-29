Москва, 29 июня, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Знаменитый фильм-притчу «Сталкер» Андрея Тарковского покажут сегодня в Москве. Фильм откроет программу кинопоказов выставочного проекта «Предвидение» в Электротеатре Станиславский, в рамках культурной секции 38 Московского международного кинофестиваля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Сталкер». реж Андрей Тарковский. 1979. СССР Пески мира

Зрителям картину представят участники творческой группы: художник по костюмам Нэлли Фомина, ассистенты Андрея Тарковского Евгений Цымбал и Марианна Чугунова, заместитель директора фильма и вдова оператора Александра Княжинского Татьяна Александровская.

В основу фильма легла повесть братьев Стругацких «Пикник на обочине». Действие происходит в некой запретной Зоне, где, по слухам, существует комната, исполняющая желания. Главный герой фильма — недавно вышедший из тюрьмы человек, которого называют «Сталкер».

Однажды к комнате отправляются модный Писатель и авторитетный Профессор — каждый по своим причинам, о которых предпочитают не говорить. А ведет их туда Сталкер — проводник по Зоне — то ли юродивый, то ли апостол новой веры…

Цитата из к/ф «Сталкер». реж Андрей Тарковский. 1979. СССР Терновый венец

«В картине два сюжета. Внешний в том, что герои идут в Зону на поиски комнаты… Но за ним, как становится ясно по ходу фильма, скрывается очень серьёзный и глубокий метафорический подтекст. Как и космос в «Солярисе», так и комната исполнения желаний в «Сталкере» — сюжетообразующее условие. Комната — это воплощение мечты, обретение счастья, и в данном случае у Тарковского очень сильны богоискательские мотивы: поиск счастья у него равняется поиску веры.

Мотив поиска счастья — это ещё и сказочный мотив. Мы помним, как герои народных сказок отправляются из дома на поиски счастья — либо это открыто проговаривается в тексте, либо завуалировано под поиск чего-то физического, как например братец Иванушка, что для героини является воплощением счастья…

Героев Тарковского, и прежде всего самого Сталкера, терзают сомнения — они до конца не верят в существование комнаты. Главная сцена кинокартины — сцена, в которой герои оказываются внутри, в комнате и смотрят на дождь. Наступает короткий миг, когда люди слышат друг друга молча…», — делится мнением о фильме кинообозреватель ИА REGNUM Наталия Эфендиева.

Проект «Предвидение» в Электротеатре Станиславский приурочен к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС и объединяет работы знаменитого кинорежиссера Андрея Тарковского и представителя неофициального искусства второй половины ХХ века художника Петра Беленка, рисовавшего в стиле «панического реализма».

Пётр Беленок. Картины о катастрофе. 1970-е

В 1986 году произошла авария на Чернобыльской АЭС. Задолго до аварии, в середине 70-х годов, Петр Беленок создал серию картин, на которых изобразил страшную катастрофу. В 1979 году Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», показавший мир после катастрофы. «Большие художники обладают даром предвидения, — говорит автор проекта, арт-директор Музея Анатолия Зверева Полина Лобачевская, — Мы должны знать это, не забывать, и прислушиваться к Вестникам».

На выставке будут представлены картины художника Петра Беленка из собрания Музея АЗ и фото‑ и видеоматериалы о создании «Сталкера».

Пётр Беленок. Картины о катастрофе (фрагмент). 1970-е

"На съемочной площадке «Сталкера» я снимал тайком. Тогда я отпечатал два комплекта фотографий — один подарил Тарковскому, другой оставил у себя. Но где лежали сами пленки, негативы, я не знал, и вот — случайно обнаружил их в отдельной папке. Они пролежали 35 лет. Здесь на выставке можно увидеть 25 снимков, многие из них вы увидите впервые», — рассказывает фотограф, оператор, режиссер Арво Ихо.

Также в рамках проекта пройдут показы документальных фильмов о съёмках «Сталкера». Зрителям будут представлены:

полная версия ленты «Рерберг и Тарковский. Обратная сторона «Сталкера» режиссера Игоря Майбороды — фильм об истории взаимоотношений двух великих художников — режиссера и оператора, завершившейся крахом первого варианта «Сталкера». Картину представит режиссёр;

«Страсти по Солоницыну»Натальи Гугуевой и «Сны Сталкера» Евгения Цымбала — фильмы о творческой и человеческой судьбе актеров Анатолия Солоницына и Александра Кайдановского — исполнителей основных ролей в фильме «Сталкер». После показа состоится встреча с авторами фильмов.

«Сталкер» Андрея Тарковского считается одним из наиболее значительных произведений в творчестве режиссёра. Картина была оценена критиками как замечательное явление мирового кинематографа.

Цитата из к/ф «Сталкер». реж Андрей Тарковский. 1979. СССР На путях

Сам Тарковский говорил, что в фильме он «легально коснулся трансцендентного». Лента получила специальную премию экуменического жюри на Международном Каннском кинофестивале в 1980 году и специальный приз «Лукино Висконти» Национальной итальянской премии «Давид ди Донателло».

Выставочный проект «Предвидение» продлится в Электротеатре Станиславский до 17 июля.