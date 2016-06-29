Пермь, 29 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Несмотря на то, что в Перми грабителям не удалось опустошить три взорванных банкомата, местная полиция позаботится об их постоянной охране. После очередного дерзкого нападения на офис Сбербанка, главное управление МВД Перми выступило со специальным заявлением, сообщает 29 июня корреспондент ИА REGNUM.

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Обращаясь к жителям города и комментируя происшествие, заместитель начальника полиции УМВД России по городу Перми Марк Левин отметил: «Хотелось бы успокоить жителей города и сообщить, что имеющиеся наружные наряды и оперативные службы будут приближены к зоне действия круглосуточных банкоматов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неизвестные злоумышленники проникли в отделение Сбербанка на шоссе Космонавтов в ночь на 28 июня. По уточненным данным им удалось взорвать три из восьми расположенных в холле банкомата, однако извлечь купюры из искорёженных аппаратов они не сумели и ретировались без денег.

Напомним, что по схожей схеме были взорваны банкоматы в Пермском крае в апреле 2016 года. В поселке Ферма Пермского края в ночь на 18 апреля в отделении Сбербанка на улице Некрасова взорван первый банкомат, а в ночь на 19 апреля схожий взрыв произошел в поселке Комсомольский Кунгурского района. Оба преступления не раскрыты.