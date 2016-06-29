Махачкала, 29 июня, 2016, 14:08 — ИА Регнум. Главный тренер сборной Хорватии Анте Чачич может занять пост тренера махачкалинского футбольного клуба «Анжи» из Махачкалы, сообщает издание Vecernji List.

fc-anji.ru Матч «Мордовия» — «Анжи»

Ранее в СМИ кандидатом на пост наставника «Анжи» считался тренер сборной Чехии Павел Врба.

СМИ ссылались на представителя футбольной ассоциации Чехии Мирослава Пельты, якобы сообщившего о переговорах махачкалинцев о возможности освобождения Врбы с поста тренера чешской команды и его переходе в «Анжи».

Стоит отметить, что генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблёв отказался комментировать «информацию, которая появляется на заборе», сообщает «Чемпионат».