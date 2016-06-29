Кропоткин, Краснодарский край, 29 июня, 2016, 14:02 — ИА Регнум. На Кубани бюджетные средства снова стали добычей мошенников. На этот раз были похищены почти 450 тыс. рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры 29 июня, деньги были выделены на ремонт дорог.

stux Ремонт дороги

Хищение казенных рублей выявили сотрудники прокуратуры Кавказского района в ходе проверки соблюдения требований законодательства при расходовании бюджетных денежных средств, предусмотренных на выполнение работ по текущему ремонту автомобильных дорог.

Как уточнили в надзорном ведомстве, муниципальный контракт был заключен с ООО «ЮСК». Директор фирмы предоставил заказчику акты приемки выполненных работ, за которые ему на расчетный счет были перечислены порядка 450 тысяч рублей. Между тем, права на оплату по договору подрядчик не имел. В документах он указал недостоверные сведения по качеству и об объемах выполненных работ по текущему ремонту автомобильных дорог на территории города Кропоткина.

Теперь отвечать за крупное мошенничество директору строительной компании придется по все строгости закона. Уголовное дело в отношении руководителя фирмы возбуждено по ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Добавим, что покушаются на бюджетные средства и сами их распорядители — чиновники. Так, в марте текущего года прокуратура пресекла нецелевое расходование средств городской казны, которые администрация Западного административного округа Краснодара намеревалась потратить на банкеты. По условиям закупочной документации власти планировали осуществить закупку по организации торжественных банкетов по случаю праздничных дней общей стоимостью более 220 тысяч рублей. При этом кредиторская задолженность администрации округа на тот момент превышала 20 миллионов рублей. В итоге после вмешательства прокуратуры аукцион был отменен.