Москва, 29 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре 29 июня договорились о личной встрече, сообщает пресс-служба президента Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Встреча

По данным Reuters, переговоры продолжались около 40 минут и были «продуктивными и позитивными».

Напомним, 27 июня президент Российской Федерации Владимир Путин получил письмо от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в котором турецкий лидер заявил, что он сожалеет о том, что турецкие ВВС сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24.