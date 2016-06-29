Архангельск, 29 июня, 2016, 13:56 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет

Депутаты Архангельского областного Собрания приняли изменения в бюджет региона на 2016 год. Так, доходная часть бюджета региона увеличена на 1,5 млрд рублей. Несмотря на то, что сложилась непростая ситуация по расходам на доплаты пенсионерам, большая часть денежных средств будет потрачена на ремонт автомобильных дорог, передает корреспондент ИА REGNUM. По информации регионального министра финансов Елены Усачевой, 100 млн рублей направляется на дороги областного центра, 400 млн рублей — на ремонтно-восстановительные работы на участках автомобильных дорог Вельск — Шангалы, Усть-Вага — Ядриха, подъезд к городу Котлас, Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож, 1 млрд рублей — на строительство и реконструкцию региональных автомобильных дорог и мостовых переходов. Также планируется продолжить реализацию проекта по строительству автомобильной дороги Котлас — Коряжма. Таким образом, размер регионального дорожного фонда за счет всех источников вырос в полтора раза (по сравнению с первоначально утвержденным планом) и составил 6 млрд рублей. «Кроме того, 20 млн рублей включено в федеральную субсидию в рамках федеральной целевой программы «Развитие физкультуры и спорта в Российской Федерации на 2016—2020 годы». Из них 11 млн рублей направлено на закупку искусственного покрытия для футбольного поля на стадионе «Салют» детско-юношеской спортивной школы № 1 в Котласе, 9 млн рублей — на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для Устьянской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Перераспределены средства в рамках областной адресной инвестиционной программы: 20 млн перенаправлены на строительство лыжероллерной трассы на лыжном стадионе в Малых Корелах; 11 млн рублей дополнительно направлено на строительство школы в деревне Погост Вельского района. Ввод в эксплуатацию планируется в 2016 году. Пять млн рублей предлагается направить дополнительно муниципалитетам на приобретение школьных автобусов (за счет внутренней экономии по региональному министерству образования и науки)», — сообщила Елена Усачева.

Таким образом, доходы областного бюджета вырастут до 63,66 млрд рублей, расходы — до 69,2 млрд рублей, объем дефицита остается неизменным — 5,5 млрд рублей.

«Непростая ситуация сложилась по расходам на региональную доплату к пенсиям и доведению их до уровня областного прожиточного минимума пенсионеров. Сумма рассчитана по федеральной методике. На 2015 год она составляла 8500 рублей, в 2016 году — более 11 000 рублей в месяц. К тому же идет резкий рост получателей данных доплат. По состоянию на 1 июня 2016 года, в регионе насчитывается 33 500 таких получателей. Рост составил 74%. Соответственно, выросла и потребность бюджетных средств. Все необходимые документы о выделении дополнительных средств направлены в соответствующие ведомства. В областном бюджете на эти цели необходимо предусмотреть 106 млн рублей», — сказала Елена Усачева.

Также министр сообщила, что 24 млн рублей, снятые с зарплат депутатов, еще решением мартовской сессии областного парламента направлены на покупку учебников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госдолг Архангельской области составляет 33,5 млрд рублей. В ближайшей перспективе рассчитывать на полное его погашение не стоит.