Москва, 29 июня, 2016, 13:53 — ИА Регнум. В России с началом сезона грибов начинают регистрироваться первые случаи пищевых отравлений, связанные с употреблением грибов. В I квартале 2016 года с реализации снято около 200 кг грибов, не соответствующих гигиеническим нормативам, из них 68 кг импортной продукции, сообщили в Роспотребнадзор.

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Напомним, в 2015 году снято с реализации около 6,7 тонны грибов, из них импортной продукции около 1,4 тонны.

Роспотребнадзор напоминает, что нельзя покупать сушёные, солёные, маринованные и консервированные грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.