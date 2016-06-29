Ярославль, 29 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области инициировало выселение регионального отделения Союза архитекторов России из занимаемого ими здания из-за того, что архитекторы не оплачивали коммунальные услуги. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил директор департамента имущественных и земельных отношений региона Владимир Кусков.

«Здесь нет никакого политического подтекста. Союз архитекторов просто не оплачивал коммунальные услуги. Не аренду, потому что здание находилось в безвозмездном пользовании, а коммунальные услуги. Истек период договора, и мы не стали его продлевать. Представьте, что вы сдавали квартиру, человек вам перестал платить, но просит пожить еще.

Бюджет Ярославской области нес прямые убытки, так как нам, как собственникам имущества, приходилось платить за тепло, воду и так далее. Долг накопили под 200 тысяч рублей. Мы многократно обращались к ним с просьбами и требованиями погасить долг, но они все игнорировали», — сказал директор департамента имущественных и земельных отношений региона Владимир Кусков.

По словам Кускова, в освобожденном помещении разместится одна из структур регионального Правительства.

«У нас многие помещения раньше Правительство арендовало и несло затраты из бюджета. За два года мы почти все структуры переселили в наши собственные здания. Это используем таким же образом. Ни о продаже, ни об аренде речь не идет.

Что же касается разговоров о том, что Союз архитекторов нес какую-то социальную функцию — то это все ерунда. Для занятий детей у нас есть множество профильных учреждений, и они готовы предоставить свои помещения для любых детских мероприятий союза», — пояснил Владимир Кусков.

По словам Кускова, никакого альтернативного помещения региональная власть в безвозмездное пользование общественной организации не предоставит, так как «не хочет наступать на одни и те же грабли».