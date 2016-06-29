Симферополь, 29 июня, 2016, 13:51 — ИА Регнум. Новая дизельная подводная лодка «Старый Оскол» совершает переход с Северного на Черноморский флот. Она уже прошла проливы Босфор и Дарданеллы и вошла в Черное море. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачёв.

Andrey Korchagin Подводная лодка «Старый Оскол»

«Место постоянного базирования «Старого Оскола» — Новороссийск, как и двух предыдущих лодок этого типа. Но сейчас мы её ждём в Севастополе», — сообщил Трухачёв.

«Старый Оскол» — новейшая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка». Водоизмещение подводной лодки в надводном положении составляет 2350 тонн, автономность плавания 45 суток. Её построили на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге специально для Черноморского флота. В июне 2015 года субмарина прошла программу государственных испытаний в составе ВМФ России.

Субмарины «Новороссийск», «Ростов-на-Дону» и «Старый Оскол» проекта 636.3 одни из самых малошумных подводных лодок, по сравнению с иностранными аналогами. Они вооружены новейшими комплексами ракетно-торпедного вооружения, радиоэлектроники и гидроакустики.

Флот уже принял подводную лодку этого же проекта «Краснодар», её также ждут на Черноморском флоте. На заводе «Адмиралтейские верфи» к концу года планируют достроить ещё две субмарины этого класса для ЧФ — «Великий Новгород» и «Колпино».

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