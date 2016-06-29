Санкт-Петербург, 29 июня, 2016, 13:52 — ИА Регнум. Девять участников массовой потасовки на стройплощадке микрорайона Кудрово под Петербургом нарушили режим пребывания в Российской Федерации и будут выдворены из страны. Об этом сегодня, 28 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УФМС по Ленобласти (находится в процессе вхождения в состав органов МВД, — прим.ред.).

Франсиско Гойя. Поединок на дубинах (фрагмент). 1823

Как сообщалось, 27 июня около 21:00 произошла массовая драка на строительной площадке в деревне Кудрово Всеволожского района Ленинградской области. Этот населенный пункт вплотную примыкает к Петербургу и застраивается высотными жилыми домами. По словам очевидцев, в конфликте участвовали несколько групп мигрантов.

На видеозаписи, сделанной одним из местных жителей, видно, как толпа переворачивает два припаркованных у стройплощадки автомобиля, а третий — сбрасывает в глубокую канаву.

По данным ГУ МВД России по Петербургу и области, в дежурную часть 128 отдела полиции с места происшествия было доставлено 17 граждан стран Средней Азии, которых затем передали в отдел УФМС для проверки законности их нахождения на территории Российской Федерации.

По данным УФМС, из задержанных 17-ти граждан (15 — из Узбекистана и двое — из Таджикистана) у пяти найдены нарушения сроков их пребывания в России.

Также сотрудники миграционного контроля проверили жилой комплекс «Лондон» в Кудрово, где и произошла драка. Было проверено 69 иностранцев: четверо оказались без патентов на осуществление трудовой деятельности, пятеро — с нарушением правил въезда (отсутствовали страховые медицинские полисы на момент въезда в РФ). По итогам этой проверки четверо иностранцев также будут выдворены из страны.

Кроме того, сотрудники Всеволожской прокуратуры 28 июня выехали на место и внесли представление в адрес главы администрации МО «Заневское городское поселение» Алексея Гердия об устранении нарушения федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Проверочные мероприятия продолжаются.