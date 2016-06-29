Бишкек, 29 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) намерено предоставить Государственной регистрационной службе Киргизии технический грант на сумму $7,46 млн (483,48 млн рублей) на реализацию проекта по внедрению новых ID-карт (местных паспортов) с чипом, содержащим биометрические параметры владельца. Как сообщила пресс-служба ведомства, соответствующее соглашение подписали председатель ГРС Тайырбек Сарпашев и глава офиса KOICA Пак Сунджи.

Биометрический отпечаток

По словам киргизстанского чиновника, с просьбой оказать техническое содействие в создании системы изготовления, оформления и контроля национальных удостоверений личности к корейской стороне ранее обратился президент Киргизии Алмазбек Атамбаев.

Тайырбек Сарпашев также отметил, что для предоставления государственных услуг в электронном формате необходимо создание универсального инструмента идентификации личности человека на основе биометрических технологий. «С целью защиты избирательных прав граждан Киргизской Республики планируется использовать систему биометрической идентификации при идентификации личности избирателя на президентских выборах 2017 года», — пояснил глава ГРС Киргизии.

В свою очередь, присутствовавший на церемонии подписания первый заместитель руководителя Аппарата правительства Киргизии Мурат Мукамбетов отметил, что реализация предлагаемого проекта позволит создать фундаментальную основу для перехода к электронному правительству и проведению справедливых выборов.

ИА REGNUM напоминает, что 27 августа 2014 года в Киргизии стартовала государственная программа по сбору биометрических данных граждан республики. В соответствии с требованиями правительства, все имеющие гражданство Киргизии лица возрастом старше 16 лет обязаны предоставить Государственной регистрационной службе отпечатки пальцев, образец подписи и фотографию. 24 апреля 2015 года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев подписал закон о запрете на участие в голосовании на президентских и парламентских выборах для граждан, отказавшихся сдать свои биометрические данные.