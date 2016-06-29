Денвер, США, 29 июня, 2016, 14:00 — ИА Регнум. Государственный секретарь США Джон Керри заявил 28 июня, что совершение террористами ИГИЛ (запрещено в РФ) терактов в аэропортах свидетельствует о том, что группировка находится в отчаянии, сообщает Daily Mail.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

С таким заявлением глава дипломатии США выступил в штате Колорадо, где проходит фестиваль Aspen Ideas Festival.

«Уже более года, как ИГИЛ (запрещено в РФ) начало полномасштабную военную операцию, и это потому, что наша коалиция наступает по всем фронтам», — отметил он.

«Сейчас, да, ты можешь взорвать аэропорт, ты можешь подорвать себя. В том и трагедия», — продолжил Керри. «И если ты в отчаянии, если знаешь, что проигрываешь, и знаешь, что хочешь отдать свою жизнь, тогда ты можешь, без сомнения, принести определенный вред».

Несмотря на то, что на данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт в Стамбуле, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым отметил, что по первоначальным данным можно сделать вывод, что за актом насилия стоит террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в РФ).

Напомним, 28 июня в аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле прогремела серия взрывов, совершенных террористами-смертниками. Затем неизвестный мужчина на автостоянке открыл огонь из автомата Калашникова по выбегающим из здания аэровокзала пассажирам.