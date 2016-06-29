Шанхай, Китай, 29 июня, 2016, 13:47 — ИА Регнум. Бразильский футболист Халк, нападающий ФК «Зенит», решивший перейти в ФК «Шанхай Теллэйс» («СИПГ»), подпишет контракт с клубом 30 июня. Заключению соглашения будет предшествовать медосмотр спортсмена, об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Tânia Rêgo Халк в игре за сборную Бразилии

«Завтра Халк пройдет медицинское обследование, затем «СИПГ» подпишет с ним контракт с соблюдением всех формальностей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о решении Халка перейти из «Зенита» в «СИПГ» информация появилась 27 июня. Петербургский клуб договорился с шанхайским уступить форварда при условии, что китайский клуб заплатит €56 млн.

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Футболист прилетел в Китай сегодня, 29 июня. В аэропорту «Пудун» (Шанхай) его встретили более сотни фанатов.