Симферополь, 29 июня, 2016, 13:44 — ИА Регнум. Новая дизельная подводная лодка «Старый Оскол», успешно прошедшая программу госиспытаний и в июне 2015 г. пополнившая состав ВМФ, вошла в акваторию Черного моря. Об этом, как передает ТАСС, сообщил официальный представитель флота Вячеслав Трухачев.

bastion-opk.ru Дизельная подлодка «Старый Оскол»

«Новейшая дизельная подводная лодка «Старый Оскол» (…) в рамках межфлотского перехода к месту постоянного базирования с Северного на Черноморский флот (ЧФ) проследовала проливами Босфор и Дарданеллы и вошла в Черное море», — сказал он.

«Старый Оскол» — третья в серии субмарин проекта 636.3, строящихся для нужд Черноморского флота. Всего ЧФ должен получить 6 таких подводных лодок.