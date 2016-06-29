Махачкала, 29 июня, 2016, 13:43 — ИА Регнум. В Дагестане продолжает увеличиваться долг потребителей за свет. В настоящее время сумма задолженности составляет 19,1 млрд рублей. Как сообщили ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе МРСК Северного Кавказа, большую часть долгов накопили территориальные сетевые предприятия, которые задолжали за покупку электроэнергии 14 млрд рублей.

followtheseinstructions Долг за свет

Значительную сумму задолженности имеет население — 2,3 млрд рублей. Долг перед энергетиками в сумме 741 млн рублей накопили и предприятия ЖКХ — 741 млн рублей, а также другие учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов.

По отношению к должникам применяются такие меры воздействия, как взыскание долгов через суд и отключение недобросовестных пользователей от энергосети. Так, только в 2016 году в отношении должников было подано 3906 исков на общую сумму 362 млн рублей. Удалось взыскать 240 млн рублей. Кроме того, подано 37 тысяч заявок на ограничение электроснабжения неплательщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане сложилась самая неблагоприятная ситуация с задолженностями за энергоресурсы среди субъектов СКФО. Долг потребителей республики за свет в 2015 году составил 17,5 млрд рублей.

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Отметим, что в регионе велики также потери электроэнергии. Так, по данным Махачкалинских городских электрических сетей, в 2015 году электроэнергии было поставлено на сумму 3,8 млрд рублей, на 2,5 млрд рублей электроэнергии поступило в полезный отпуск. И почти треть этого объема составили потери электроэнергии. Общий объем ущерба — 1,3 млрд рублей. Причины потерь, по словам управляющего директора АО «Дагестанская сетевая компания» Гимбата Гимбатова, происходят из-за износа махачкалинского сетевого хозяйства, который составляет больше 70%, а также из-за безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.

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